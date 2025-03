.com - Il Turco, la miniserie con Can Yaman e Greta Ferro pronta al debutto su Canale 5

Il, lacon Canalcon un doppio appuntamento martedì 25 e giovedì 27 marzo in prima serata su5LaIl, con protagonista assoluto Can, arriva con un doppio appuntamento esclusivo martedì 25 e giovedì 27 marzo, in prima serata, su5. Dieci minuti del kolossal che IMDbPro ha inserito nella lista dei titoli più attesi del 2025 sono visibili in anteprima gratis, dal 21 marzo, su Mediaset Infinity.Il– La tramaMoena, 1683. Can(Hasan), nel suo primo ruolo in una serie in lingua inglese, è un giannizzero ottomano sfuggito alla condanna a morte, durante l’assedio di Vienna. Ferito e in fuga, il valoroso soldato viene salvato dalle erbe curative e miracolose di Gloria, con la quale si accenderà un’infuocata storia d’amore.