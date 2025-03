Quotidiano.net - Il tormento di Marco. Quarant’anni, single. Mi sposerò mai?

Cara Caterina, sono contento del reinserimento della “Posta di Cate“ sul Quotidiano Nazionale perché ci siamo conosciuti nel 2019 quando avevo scritto le prime tre lettere e lei mi aveva risposto e sono ancora molto grato per le sue risposte. A breve sono prossimo ai 40 anni e non sono riuscito a trovare la persona giusta con cui poter costruire un futuro, sperando che il tutto possa portare al sacramento del matrimonio. Ammetto che sono molto complicato nei gusti però mi rendo conto che bisogna sapersi buttare senza farsi prendere da troppi pregiudizi altrimenti non ci saràun vero inizio. Sonoda sempre e so che tutto è più difficile perché crescendo siamo sempre più selettivi perché si spera di trovare la nostra anima gemella il più possibile simile a come siamo fatti. Sono ancora in tempo a trovare la persona adatta a me?Caro, grazie per le tue parole! Sapere che le nostre lettere di qualche anno fa ti sono rimaste nel cuore mi fa molto piacere e mi conferma quanto sia prezioso questo spazio di condivisione.