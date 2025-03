Il Tavolo della Produttività apre un percorso per le imprese del territorio | una sfida sociale ed economica

Leggi su Ilfaroonline.it

Roma, 22 marzo 2025 – Il 20 marzo si è svolto a Tor Bella Monaca il quinto, promosso dall’Associazione Entrobordo con il Centro Studi ProduttivItalia, e con il patrocinio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Municipio VI di Roma, per affrontare un tema cruciale per il futurocittà e delle sue periferie: ladelle micro e piccole(mPMI) come leva di benesseree sviluppo locale.Un incontro nato per portare soluzioni e strumenti concreti là dove serve più di ogni altra cosa: “Non solo un dibattito, ma un inizio concreto di unoperativo”, come sottolineato da Marco Travaglini, presidente di Entrobordo.Un confronto trasversale tra istituzioni, associazioni elocali, con l’obiettivo di affrontare finalmente lacome primo problemae al tempo stesso prima risposta ai bisogni reali dei territori.