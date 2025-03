Bergamonews.it - Il tarlo asiatico arriva al Parco della Trucca: in vista abbattimenti e nuove piantumazioni

Bergamo. È stata confermata la presenza del(Anoplophora glabripennis) al. A seguito dei recenti controlli effettuati da ERSAF sul patrimonio arboreo cittadino, è stato individuato un albero infestato nei pressi di un giovane impianto forestale.In risposta a questa segnalazione, la Regione Lombardia ha emanato un’ordinanza con cui richiede al Comune di Bergamo di concedere l’accesso alle aree comunali delentro il 15 aprile 2025 ad ERSAF per conto del Servizio Fitosanitario Regionale, per procedere all’abbattimento “delle piante infestate e delle piante specificate per Anoplophora glabripennis che ricadono nel raggio di 100 m da una pianta infestata”.Saranno abbattuti complessivamente 119 esemplari, nei primi giorniprossima settimana, sotto la supervisione del Garante dei diritti degli animali: si tratta di 8 alberi di dimensioni significative e 111 giovani impianti.