Il sindaco Betti interviene sullo Scolmatore | Generosi coi territori degli altri

Cascina, 22 marzo 2025 - Ildi Cascina, Michelangelonel dibattitocon una nota in cui critica chi ha sfruttato la vicenda per fare campagna elettorale. "Da una settimana - è la nota di- mi trovo a leggere interventi dedicati allodell’Arno, alla funzione svolta e a quella che potrebbe svolgere. Risulta però singolare come questa serie di prese di posizione sia partita prevalentemente da amministratori del Comune di Pisa e si sia indirizzata alla Regione Toscana, quasi senza prendere in considerazione un semplice elemento: losalva Pisa grazie a un sacrificioale dei Comuni vicini, nella Provincia di Pisa e nella Provincia di Livorno. Il comune capoluogo - continua ildi Cascina - non è autosufficiente su questo tema e, se si vuole puntare su un’ottica di sviluppo, si deve partire dalla consapevolezza che esigenze condivise, non sempre uguali, richiedono un’interazione istituzionale e risposte unitarie.