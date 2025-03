Iodonna.it - Il romanzo di Franceschini disegna la possibilità di una storia alternativa, per Mosca e di conseguenza per l’Europa, per l’Occidente...

«Una donna che ha perso tutto può tornare ad amare? No, non può. E, anche se potesse, non dovrebbe: è proibito dalla religione, dalla morale, dal senso comune. È un peccato, è qualcosa di mostruoso. Eppure, un fremito si agita spudorato dentro di lei». Questo è il dilemma che scuote Selina Masdaev, vedova di un capo guerrigliero ceceno massacrato dalle forze speciali russe nella guerra del 1999 sulle montagne del Caucaso, determinata a vendicare il marito e i figli. La vedova di Navalny alrlamento: «Putin è un mostro, Alexey lo sapeva» X Leggi anche › Un libro (e una donna) spiegano perché, vinto Hitler, i russi si tengono Putin Insieme a un ex-commando britannico e all’inviato speciale di un quotidiano italiano, Selina è protagonista di Le notti di(Baldini+Castoldi editore), nuovodi Enrico, giornalista e scrittore che dalla capitale russa è stato a lungo corrispondente: un thriller nello stile dei classici anglosassoni, in cui una donna coraggiosa si ritrova al centro di un triangolo amoroso in grado di decidere il destino della Russia, oltre al suo destino personale.