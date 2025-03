Iltempo.it - Il ritorno del Capitano di pace e di governo: così Salvini torna protagonista

Alla fine, nonostante tutti i rumors,sarà di nuovo confermato alla guida della Lega. D'altronde il partito fondato da Umberto Bossi nel 1989, come federazione di sei movimenti regionalisti nel nord Italia, e nel 1991 come partito veroe proprio, ha avuto tre segretari in tutta la sua storia. Umberto Bossi, Roberto Maroni e Matteo. E anche a Firenze, dove si terrà il congresso dal 5 e 6 aprile, non essendoci alternative in campo non è immaginabile un cambio al vertice. Eppure di tempo per trovare un'alternativa non si può dire che non c'era visto che l'ultimo congresso risale al 2017 quando la Lega presentava ancora la dicitura «nord» e nel simbolo aveva il sole delle Alpi. Ci sono due elementi per cuinon è facilmente battibile: il primo, lo abbiamo detto, è che la Lega non ha, a differenza del Pd, una tradizione di segretaricidi.