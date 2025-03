Formiche.net - Il realismo di Crosetto sulla difesa Ue è saggio. Arditti spiega perché

L’intervista di Guidooggi a Lorenzo De Cicco su Repubblica è molto interessante e merita due approfondimenti,tocca alcuni dei temi più delicati del momento, non solo sul versante dei complessi equilibri internazionali, ma anche per le vicende “nostrane”.Cominciamo dal tema dellacomune europea,qui il ministro dellafa affermazioni importanti e, dal mio punto di vista, del tutto condivisibili. De Cicco chiede cosa pensa dell’ipotesi di un cambio nei trattati dell’Unione Europea per arrivare a un esercito comune. Il ministro risponde, testualmente, in questo modo: “Non ce n’è bisogno. Lo schema è quello della Nato, che è efficientissimo. Se fotocopiamo quel modello, già domani avremmo laeuropea. L’ho detto anche a Parigi: creiamo intanto un centro di comando e controllo unico, sovrapposto a quello della Nato”.