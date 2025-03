Liberoquotidiano.it - "Il problema sono io. Hamilton invece...": Leclerc sgancia il siluro dopo le qualifiche, terremoto-Ferrari

Charlesforse comincia già a sentire il peso del confronto con Lewis. Al Gp di Cina partirà sesto sulla griglia di partenza e subitolee subitola spirnt race si è lasciata sfuggire una frase: "Ilio". Cosa voleva dire? Si chiedono in tanti. Ecco le sue parole: "stato conservativo all'inizio, ma non avevo passo, specie nella prima parte. Alla fine ne avevo di più ma non era abbastanza. Un punto perso, mamai stato veloce su questa pista. Ovviamente non è una scusa, devo trovare il modo di essere veloce per la gara di domani. Ma nonstato al livello di Lewis. Sapevo che a Melbourne e Shanghai avrei faticato, spero di poter guardare avanti dalla prossima gara. Voglio massimizzare i punti qui, e spero di poter risalire già dalla qualifica di oggi.