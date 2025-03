Mondouomo.it - Il Primo Ruggito in Rosso: Lewis Hamilton Vince la Gara Sprint del GP della Cina.

Leggi su Mondouomo.it

Mai domo, lo davano per bollito, oppure a godersi la la pensione (come hanno scritto i colleghi del Daily Mail).risponde così, con pole position e vittoriarace, in attesa delle qualifiche delle ore 8 che daranno la griglia di formazione per ladi domani. Nel frattempo ci godiamo il .