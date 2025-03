Ilfoglio.it - Il potere dello sport

In questo momento di trumpismo d’assalto che, naturalmente, ha anche le sue implicazioniive, credo sia particolarmente interessante leggere un paio di saggi sull’intreccio fra, politica e. Ne scelgo due: uno molto recente e uno molto datato, uno godibile per il linguaggio “pop” e per i continui riferimenti alla contemporaneità, l’altro che richiede un’applicazione un po’ più sistematica, ma entrambi con un valore storico rigoroso e consolidato. Il primo è il saggio di Moris Gasparri, "Ildella vittoria. Dagli agoni omerici agliglobali" (Salerno editore, 2021). Gasparri, editorialista presente spesso su queste pagine, è anche l’amico con cui da più di un decennio mi diletto a preparare la classifica dicembrina che compare, dal 2019, sul Foglioivo e che raccoglie i centothinkers dell’anno.