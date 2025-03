Sport.quotidiano.net - Il Pontedera si fa rimontare nel finale: con l’Ascoli finisce 1-1

, 22 marzo 2025 – Ilsi fanele getta via due punti che gli avrebbero consentito di sentirsi al sicuro. Invece l'1-1 casalingo con l'Ascoli porta la squadra di Menichini a quota 38 punti e quindi non ancora del tutto al riparo dalle zone a rischio, anche se mancano ormai solo 5 partite alla fine del campionato. Dopo un primo tempo senza emozioni, in avvio di ripresa Corona la sblocca con un sinistro ravvicinato, quindi nelè il neo entrato Gagliardi di testa a fissare l'1-1. Prossimo impegno per i granata, venerdì in casa della Pianese (s.l.)-ASCOLI 1-1, IL TABELLINO(4-2-3-1): Tantalocchi; Perretta, Moretti, Martinelli (10’ st Pretato), Migliardi; Guidi, Ladinetti; Lipari (35’ st Gaddini), Scaccabarozzi, Sala (35’ st Espeche); Corona (26’ st Italeng).