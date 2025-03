Liberoquotidiano.it - Il Pd a Ventotene, cosa spunta dietro al traghetto dem: "Solo una casualità?", che figura

Va sulle tracce del Pd in gita a, il giornalista di Libero Alessandro Gonzato. E sul molo da cui partirà la delegazione dem, proprioaldella "missione antifascista",il tendone giallo del Circo Orfei. "Ecco la nave del Pd in partenza per. E di fianco, in giallo alle mie spalle, c'è il circo Orfei. Quel tendone giallo, ecco il circo Orfei - spiega Gonzato riprendendo l'amena alba laziale -. Poi di fianco aldel Pd c'è anche una barca della Guardia di Finanza, ma questa è una. Nave del Pd, eccola qua. Circo Orfei, eccolo là: sarà una? Mah.". I dem del Lazio si sono dati appuntamento aoggi alle 12, davanti alla tomba di Altiero Spinelli, per rendere omaggio ai padri dell'Europa. A mobilitare i compagni sdegnati per le critiche mosse alla Camera dalla premier Giorgia Meloni al Manifesto diè il deputato veterano democratico Roberto Morassut.