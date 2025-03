Sbircialanotizia.it - Il Paradiso delle Signore, trame di lunedì 24 marzo 2025: l’idea di Delia

La nuova collezione, in vetrina, non ottiene l’effetto sperato., però, ha un lampo di genio per incuriosire i clienti. Nel frattempo, Marta è profondamente irritata con Enrico: non tollera che lui le abbia tenuto nascosta la malattia di Adelaide. L’atmosfera in famiglia è tesa. Intanto, Rosa confida a Elvira che vivere con Marcello . L'articolo Ildi24diè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.