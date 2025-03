Sbircialanotizia.it - Il Paradiso delle Signore: tra stupore, nuove speranze e un invito speciale

Siamo rimasti in silenzio per un po’, osservando da lontano l’evoluzione di questo grande magazzino che, a quanto pare, è finalmente tornato in carreggiata. Alcune vicende difficili — in particolare la spiacevole faccenda del plagio da parte della Galleria Milano Moda — avevano rischiato di spegnere l’entusiasmo. Ora tutto sembra rinascere con un leggero sospiro . L'articolo Il: trae unè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.