Uominiedonnenews.it - Il Paradiso Delle Signore Anticipazioni: Il Passato Oscuro Di Rita Viene A Galla!

Leggi su Uominiedonnenews.it

Lede Ilsvelano segreti e colpi di scena:nasconde uncompromettente, mentre Odile lotta per ritrovare Adelaide.Segreti e bugie: tensione alle stelle a IlLe prossime puntate de Ilsi preannunciano cariche di colpi di scena e rivelazioni scioccanti. Al centro della trama ci sarà, la quale nasconde unmisterioso che rischia di compromettere la sua posizione all’interno del grande magazzino. Nel frattempo, l’angoscia per la scomparsa di Adelaide spingerà Odile a un gesto disperato per ritrovare sua madre.Odile lotta per ritrovare AdelaideLa misteriosa sparizione di Adelaide scuoterà profondamente tutti i suoi cari. Umberto, dopo aver appreso la notizia, informerà Odile, la quale non resterà con le mani in mano.