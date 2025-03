2anews.it - Il Paradiso delle Signore, anticipazioni al 28 marzo: Adelaide è ritornata

Leggi su 2anews.it

Ildal 24 al 28. Dopo una lunga attesae ha una decisione da prendere. La nuova collezione, esposta in vetrina, non suscita l’entusiasmo sperato. Delia, però, ha un’idea che potrebbe incuriosire i clienti. Marta non riesce a perdonare Enrico per averle tenuto nascosta la malattia .