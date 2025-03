Il Papa si prepara a lasciare il Gemelli, poi due mesi di convalescenza

Leggi su Ildenaro.it

ROMA (ITALPRESS) – “La buona notizia è che domani ilsarà in dimissione, torna a Santa Marta”. Lo ha annunciato Sergio Alfieri, direttore dell’equipe medica del Policlinicoche ha seguito il Pontefice nel ricovero che durava dal 14 febbraio scorso.“Sarà dimesso in condizioni cliniche che sono stabili da almeno due settimane – ha aggiunto -. C’è la prescrizione di continuare le terapie farmacologiche, ed è molto importante la raccomandazione di un periodo di riposo inper almeno due”.Francesco “non è mai stato intubato, è stato sempre vigile”, ma ci sono stati due episodi in cui è stato “in pericolo di vita”.“La polmonite bilaterale è stata risolta e ilnon ha avuto il Covid”, ha chiarito Alfieri. “Quando un paziente con la condizione complessiva delincorre in un’infezione così grave, e si arriva a una dimissione, che non avviene sempre in questi casi, gli ulteriori progressi sono a casa propria.