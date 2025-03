Agi.it - Il Papa sarà dimesso domani, "è stato due volte in pericolo di vita"

AGI - Finalmente arriva la notizia tanto attesa: dopo quasi 40 giorni di ricovero all'ospedale Gemelli,Francesco torneràin Vaticano a Casa Santa Marta. Il Pontefice èindidue, ma ha sconfitto la polmonite bilaterale. Ora, in condizioni stabili da almeno due settimane, deve ancora superare altre infezioni polimicrobiche, di cui non è completamente guarito. "Due mesi di convalescenza protetta" Ilaffronterà un periodo di convalescenza protetta di almeno due mesi. Durante questo periodo, continuerà "parzialmente" la terapia farmacologica, somministrata "per molto tempo, per via orale", insieme a fisioterapie respiratoria e motoria. Come per tutti i pazienti che hanno avuto una polmonite bilaterale,necessario per Francesco un "fabbisogno di ossigeno".