Il Papa sarà dimesso domani | Almeno due mesi di convalescenza Recupero della parola? Possibile a breve

Francesco è pronto a tornare nella sua residenza a Santa Marta, lasciando l’ospedale Gemelli, dove si trova ricoverato dallo scorso 14 febbraio. Verrà“in condizioni cliniche stabili ormai da due settimane” nella giornata di, domenica 23 marzo. Dovrà proseguire le terapie farmacologiche: “Il periodo di riposo a Casa Santa Marta continuerà e il Ponteficeinperdue“, ha spiegato il professor Sergio Alfieri, responsabile dell’equipe medica che ha in cura il Pontefice al Policlinico Gemelli. Bergoglio quindisi affaccerà al momento dell’Angelus, a mezzogiorno, per unsaluto e una benedizione ai fedeli, come aveva annunciato. Poi “appenaprenderà la strada di Santa Marta”, ha riferito il direttoreSala stampa vaticana, Matteo Bruni.