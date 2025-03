Secoloditalia.it - Il Papa sarà alla finestra del Gemelli per l’Angelus: l’annuncio che smonta i complottisti di “Bergoglio già morto”

Francesco ha intenzione di affacciarsi domani dal, poco dopo le 12, per un saluto e per impartire la benedizione. Lo riferisce la sala stampa della Santa Sede. Stando agli aggiornamenti diffusi venerdì, 21 marzo, il, che non ha ricevuto visite, resta stabile con alcuni piccoli miglioramenti dal punto di vista motorio e respiratorio. Un annuncio chedel“già”.Francesco da 37 giorni alI 37 giorni delsono trascorsi altra la terapia farmacologica, le fisioterapie respiratoria e motoria attiva, la preghiera e un po’ di lavoro. La notte non usa più la ventilazione meccanica con la mascherina, ma l’ossigenazione ad alti flussi con le cannule nasali e di giorno usa sempre di meno gli alti flussi. Il prossimo bollettino medico e’ atteso non prima di lunedì.