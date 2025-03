.com - Il Ministro Salvini: estate 2025, posa della prima pietra del ponte sullo Stretto

Nell’via ai cantieri in Sicilia e Calabria per il: l’approvazione del progetto è prevista invera, la realizzazionegrande opera d’Italia richiederà 7 anni e nel 2032 si dovrebbe viaggiare in 15 minuti da Reggio Calabria a Messina. Queste le prospettive lanciate dalMatteodurante il convegno “Le InfrastruttureProvincia di Agrigento e ildi Messina: La Sicilia Porta d’Europa nel Mediterraneo” in collegamento da Napoli ieri – venerdì 21 marzo– con il Teatro Pirandello di Agrigento. Durante l’evento organizzato da Ordine Ingegneri Agrigento, Consulta Ordini Ingegneri Sicilia, Consiglio Nazionale degli Ingegneri e Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri di Agrigento, con il patrocinio del MIT e dell’assessorato alle Infrastrutture e Mobilita?Regione Siciliana, è intervenuto ildelle Infrastrutture e dei Trasportiper fare il punto sule sul Piano Nazionale Aeroporti, che per Agrigento potrebbe rivelarsi una vera e propria svolta se – come prospettato – sarà realizzato l’aeroporto che servirebbe l’area sud-occidentale dell’Isola.