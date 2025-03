Messinatoday.it - Il Messina confida in una scossa nel match contro il Giugliano

Leggi su Messinatoday.it

Ilproverà domenica sul campo delunaper dare sostanza alle sue possibilità di salvezza. Il, valido per la 33^ giornata del campionato di serie C, inizierà alle ore 15.00. La squadra ha rifinito la preparazione a Montalto Uffugo, in provincia di Cosenza, dove lo.