Il Manifesto di Ventotene è prima di tutto un’espressione di libertà

Visto che il dibattito suldinon si è ancora spento, vorrei tornarci ancora una volta. E questa volta vorrei entrare nel merito, perché è qui che si gioca la vera questione: non tanto nell’opposizione contingente tra europeisti e sovranisti, né nella difesa aprioristica di un testo la cui genesi è inscindibile dalla tragedia storica che lo ha prodotto. La questione è più radicale. Si tratta di comprendere ilnon come un testo normativo, ma come un fenomeno concettuale, come l’espressione di una condizione in cui il pensiero si trova costretto a confrontarsi con il limite estremo della propria epoca, e in questa lotta tenta di oltrepassarlo. Eppure, per chi come me si riconosce in una tradizione liberale,è un testo che non può essere accettato senza riserve.