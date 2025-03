Ilfattoquotidiano.it - Il litigio tra Prodi e la giornalista di Quarta Repubblica su Ventotene: “Ma che cavolo dice? Ce l’ha il senso della storia?”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Botta e risposta acceso a margine dell’incontro con Romanoalla rassegna “Libri Come” all’Auditorium ParcoMusica. Alla domanda su una frase del manifesto diriguardante la proprietà privata,ha replicato: “Ma chemi chiede? ho mai detto una roba del genere in vita mia? Era il 1941, c’era gente messa in prigione dai fascisti. Cosa pensavano, secondo lei, all’articolo secondoCostituzione? Ma ilcelei o no?”. Quando l’intervistatrice di “” ha ribadito di averlo chiesto solo perché il passaggio era stato citato,ha rincarato: “Allora le cito un verso di Maometto e le chiedo cosa ne pensa lei. Questo è fare politica in modo volgare, scusi”.L'articolo Iltrae ladisu: “Ma che? Ceil?” proviene da Il Fatto Quotidiano.