Il legale della segretaria di Martusciello | Accuse farneticanti

Tempo di lettura: 2 minuti“A Lucia Simeone, secondo quanto emerge da una traduzione ritenuta fedele degli atti, la procura belga contesta il concorso nell’emissione di due fatture che riteniamo siano assolutamente inventate in quanto l’indagata non è intestataria di alcuna una partita iva e non gestisce attività che le contemplino”. Lo dice all’Ansa l’avvocato Antimo Giaccio,di Lucia Simeone, collaboratrice del parlamentare europeo di Forza Italia Fulvio, colpita da un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità giudiziarie belghe nell’ambito di un’inchiesta incentrata su presunte tangenti, per circa 46mila euro, versate ad alcuni politici affinché si spendessero in sede Ue, attraverso una missiva, per favorire il colosso cinese Huawei sul 5G. Oggi Lucia Simeone ha risposto alle domande del giudiceCorte di Appello e del sostituto procuratore generale di Napoli.