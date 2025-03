Gamberorosso.it - Il Gusto dell'Anno per la Giornata Europea del Gelato Artigianale 2025 si chiama Hallelujah. Ecco dove trovarlo

Leggi su Gamberorosso.it

Il sostegno di Gambero Rosso alladelCome anticipato nel corsoa premiazione per la Guida Gelaterie d’Italiaal Sigep di Rimini, anche quest’Gambero Rosso sostiene ilDay, che ha lo scopo di supportare sempre di più la cultura deldi qualità in Italia e in Europa. A oggi ilrimane l’unico alimento cui il Parlamento Europeo abbia mai dedicato una.IlPrerogativadelè il, che si ispira ai dolci e agli ingredienti più tipici del Paese scelto tra quelli aderenti all'iniziativa. Dopo l’“Apfelstrudel”’Austria nel 2023 e il Gaufre de Liège del Belgio nel 2024, quest'protagonista indiscusso è il”, ideato da Vincenzo Squatritoa gelateria Ritrovo Orchidea (Oliveri, ME) ispirato al Giubileo e patrocinato dal Dicastero per l’Evangelizzazione e dal MASAF (Ministero'Agricoltura,a Sovranità Alimentare ee Foreste).