Il grande ritorno di Klimt in Lombardia: la sua "rivoluzione grafica " in mostra sul lago di Garda

Non solo Goethe, la divina Callas, Gabriele d’Annunzio. Ildiha ammaliato anche un artista come Gustav, che sulle sponde del Benaco giunse per la prima volta nel 1903, in occasione di un viaggio a tappe attraverso diverse città italiane. Ci ritornò dieci anni dopo, per un lungo soggiorno estivo dal 25 luglio all’11 settembre 1913. Assume, così, il sapore di une attesolad’arte’ allestita al MuSa - Museo di Salò da oggi al 25 maggio. L’esposizione raccoglie 70 opere grafiche tra collotipi, eliografie, litografie, disegni e alcune edizioni della celeberrima rivista Ver Sacrum, che ripercorrono le fasi salienti e i capisaldi tematici della produzione del padre nobile della Secessione viennese. Con la curatela di Federica Bolpagni ed Elena Ledda, in collaborazione con laFoundation di Vienna, ladocumenta una produzione copiosa, testimonianza di quell’idea di “opera d’arte totale” perseguita dal Maestro dello Jugendstil, e anticipatrice del concetto di riproducibilità tecnica teorizzato da Walter Benjamin di lì a poco.