Liberoquotidiano.it - Il governo vieta "le boldrinate" a scuola: la Crusca è d'accordo e la sinistra impazzisce

Nelle lettere del ministero, ma anche in quelle che ciascunaitaliana manda a genitori o docenti, non si potrà più usare l'asterisco e lo schwa, i segni da qualche anno introdotti da più parti come alternativa politicamente corretta al genere maschile o femminile. A deciderlo è stato il ministero dell'Istruzione e del merito, inviando a tutte le scuole una circolare. Nella missiva si ribadisce che nelle comunicazioni ufficiali «è imprescindibile il rispetto delle regole della lingua italiana. L'uso di segni grafici non conformi, come l'asterisco e lo schwa, è in contrasto con le norme linguistiche e rischia di compromettere la chiarezza e l'uniformità della comunicazione istituzionale». A sostegno della decisione, si ricorda che «l'Accademia dellaha più volte evidenziato che tali pratiche non sono grammaticalmente corrette e che il loro impiego, specialmente nei documenti ufficiali, ostacola la leggibilità e l'accessibilità dei testi».