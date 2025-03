Agrigentonotizie.it - Il futuro del porto di Sciacca, ecco tutte le questioni da affrontare per puntare allo sviluppo

Leggi su Agrigentonotizie.it

Una delegazione del Comune diha incontrato nei giorni scorsi a Palermo i rappresentanti dell’Autorità portuale della Sicilia Occidentale per discutere di tematiche cruciali per loe la gestione delle aree portuali cittadine. A prendere parte all’incontro, per il Comune di.