Lanazione.it - Il furto è clamoroso: entrano nel santuario del gusto e rubano vini pregiati

Manciano (Grosseto), 22 marzo 2025 – Unper il locale che è stato preso di mira da una banda: il locale “Caino” a Montemerano, frazione di Manciano, è stato visitato dai ladri. Che sarebbero, secondo le informazioni che trapelano, riusciti a impossessarsi di bottiglie molto pregiate. Il ristorante ha due stelle Michelin. E per gli appassionati di enogastronomia non ha bisogno di presentazioni. Un locale celebratissimo dalle guide e sulla cresta dell’onda ormai da molti anni. Una meta conosciutissima per i turisti del, che negli anni ha innovato i suoi piatti mantenendo però un contatto saldo con le tradizioni maremmane. Ilsarebbe avvenuto in settimana ed è stato scoperto venerdì. A intervenire, i carabinieri, che hanno svolto rilievi. I ladri sarebbero dunque riusciti ad entrare in quello che è una sorta di “caveau” dove appunto viene tenuto il vino di pregio.