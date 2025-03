Ilgiorno.it - Il film della tragedia di Cavernago, dalla festa universitaria al Setai allo schianto della Opel Corsa con il tir: morti Riccardo e Nora, gravissima la sorella gemella Dalila

(Bergamo) – Lasulla quale viaggiavano ridotta a un groviglio di lamiere contorte. La parte anteriore squarciata. I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare parecchio per estrarre i corpi: una scena raccapricciante. Un passo indietro. Prima c’è stata laalla discotecadi Orio al Serio, una serata all’insegna del divertimento. Il rientro a casa e poi il frontale contro un camion. L’impatto violentissimo. Due vite spezzate in un amen, altre due in pericolo di vita: ora si trovano ricoverati all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo e agli Spedali civili di Brescia. Un bilancio pesante che potrebbe aggravarsi. Chi sono le vittime Tutti giovanissimi, 19enni, di, hinterland di Bergamo. Coetanei e amici. Adesso c’è un paese che piange i suoi figli.