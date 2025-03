Ilrestodelcarlino.it - “Il film dei lupi a casa mia, erano nella zona-piscina”. Sono alle porte di Ferrara

, 22 marzo 2025 – Il luogo del delitto è ancora quello, via Sgarbata, qualche metro prima. “Hanno fatto visita anche amia,entrati nel cortile”, annuncia Massimiliano Guerzoni, consigliere comunale della Lega. Una visita non proprio gradita, parliamo di. Chestati ripresi anche dtelecamere. Scorrono i fotogrammi. L’esemplare si aggira in quella che è la. Un’altra sequenza, il carnivoro sfila lungo la fiancata di un’auto rossa parcheggiata nel vialetto. Proprio davanti alla porta d’ingresso. E’ notte. Un passo avanti rispetto all’incontro di alcuni giorni fa, protagonista un imprenditore.le sette del mattino, martedì 4 marzo, via Sgarbata, San Bartolomeo in Bosco. Gianni Diozzi, 77 anni, titolare di un’azienda di Porotto, è al volante dell’auto.