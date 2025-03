Liberoquotidiano.it - Il dizionario dell'ipocrisia progressista: ecco la copertina con Meloni che inchioda la sinistra

La bancarotta politicaè prima di tutto una questione di linguaggio. È nella corruzione del parlato eo scritto che i compagni sono passati dalla rivoluzione proletaria alla liquidazione dei sessi; la lunga marciaa fantasia al potere è finita con la compagnia'asterisco in crociera a Ventotene. Quelli che fanno finta di aver letto i libri di Francesco Alberoni dicono che la«ha smarrito la sua relazione sentimentale con l'elettorato», ma qui il problema è terra terra: sono fulminati dalla Storia. La loro vera natura è un: sono democratici e detestano il popolo; usano le posate a tavola, ma sputano sul piatto dove mangiano; girano con l'auto elettrica, ma ora hanno un problema ideologico con la Tesla; vivono in un pantheon di santi mai venerati e manifesti mai letti; traducono l'inglese manipolandolo, così la parola deportation viene tradotta in «deportazione» e non in «espulsione».