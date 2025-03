Lanazione.it - Il cuore grande di Ibra. Dal Senegal al Meyer per curare un bambino: “Staranno a casa mia”

Pisa, 22 marzo 2025 – Babacar e la sua famiglia arriveranno a Pisa ad aprile (per un primo viaggio) grazie ahima Dieng, il presidente dell’Unità migranti di Pisa e vice della comunitàese pisana, ha contattato e preso accordi con l’ospedaledove il, che non ha neppure due anni, sarà curato. Ha una malattia agli occhi. Il biciclettaio dello storico negozio Papini, dal, ha visto la storia del bimbo in tv e su alcuni sitiesi e si è subito attivato. “Nel nostro Paese non potevano far niente per lui. Oggi ho ricevuto la notizia che Babacar sarà visitato e preso in carica dai medici deled è come se avessi vinto il Superenalotto”, racconta davvero emozionato. Le spese del viaggio saranno coperte “da un mio connazionale che ora abita a Bergamo – spiega– l’assicurazione costa poco e il babbo e la mamma, se non troveremo una sistemazione direttamente a Firenze, potranno alloggiare da me”.