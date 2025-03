Velvetgossip.it - Il consiglio di Chiara Ferragni: “Ho molte cose da condividere…”

Il 22 marzo 2025,ha pubblicato un video su TikTok, dove ha affrontato le voci e le speculazioni che circolano riguardo alla sua vita privata e professionale. L’influencer, nota per la sua presenza sui social, ha sottolineato l’importanza di prendersi cura di sé stessi, soprattutto nei momenti difficili. Nel suo messaggio,ha condiviso un’esperienza personale, descrivendo come affrontare il caos quotidiano. Ha dito: «Quando la vostra vita è un caos completo e sembra che tutto vada a rotoli – e ci passiamo tutti quanti, può succedere a tutti -, la cosa che più mi ha aiutato è ripartire da me stessa». Questo suggerimento, secondo, è fondamentale per ritrovare un equilibrio interiore.Ritrovare il benessere personaleha evidenziato che è essenziale dedicare del tempo a piccole attività quotidiane che possano migliorare il proprio stato d’animo.