Cesenatoday.it - Il circo 'sulla pelle' degli animali, l'assessore: "Sono contrario, il Comune non può fare nulla. Vige ancora la legge del '68"

Leggi su Cesenatoday.it

Da una parte iloffre gratuitamente microchip per gatti e cani per sensibilizzare i possessori alla cura e al benessere dei loro piccoli, dall'altra autorizza l'Ippodromo, struttura di proprietà deldi Cesena ma data in gestione fino al 2032 a Hippogroup, a ospitare il