Dailyshowmagazine.com - Il cinema di Carolina Adriazola e José Luis Sepúlveda arriva per la prima volta in Europa: retrospettiva al FIDMarseille 2025

“Impreciso, vago, barbarico, irrazionale”: così si potrebbe definire ilradicale di, tra le voci più sovversive e inclassificabili del panoramatografico contemporaneo latinoamericano.ospita in anteeuropea lacompleta dedicata alla coppia di registi cileni, portando in scena unfuori dagli schemi, potente e sovversivo. Dai toni viscerali di El pejesapo (2007) alla furia virtuosistica di Cuadro negro (vincitore del Grand Prix al Festival Punto de Vista), le loro opere sono un tuffo nelle contraddizioni sociali e politiche del Cile post-dittatura. I film disfuggono alle etichette di fiction e documentario, trasformandosi in radiografie dell’inquietudine collettiva che ha infiammato le proteste del 2011 e la ridel 2019.