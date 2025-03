Lidentita.it - IL CARRELLO DELLA SPESA – Gli italiani non conoscono i contratti e la bolletta si fa salata

Leggi su Lidentita.it

Settesu dieci non sanno quando scade il loro contratto di fornitura luce e gas e, così, si espongono a (ulteriori) aumenti in. Se c’è una cosa che unisce il Paese dei campanili, in tempi di polarizzazione e tifoserie, è che pochi, pochissimi, sanno cosa c’è dentro iche firmano. E non . IL– Glinone lasi faL'Identità.