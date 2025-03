Internazionale.it - Il carcere centroamericano che piace al governo statunitense

Il presidente del Salvador ha accettato di trasformare una nuova prigione in un’estensione del sistema carcerario americano, in cambio di ventimila dollari all’anno per ciascun detenuto espulso dagli Stati Uniti. Leggi