Liberoquotidiano.it - Il cane la sorprende davanti casa: tragedia assurda a Trapani, la morte atroce di Erina Licari

Leggi su Liberoquotidiano.it

, una donna di 62 anni di Petrosino in provincia diè morta ieri sera per le ferite riportate dopo essere stata aggredita da un. La feroce aggressione è avvenutadella vittima all'incrocio tra viae viale Mediterraneo in zona stadio. La donna è stata portata in ospedale ma è deceduta poco dopo. I carabinieri stanno ricostruendo cosa è successo e stanno cercando di capire se si tratta di unrandagio o di qualche animale sfuggito al controllo del padrone. Intanoto, sempre in Sicilia, il giudice di pace di Palermo ha condannato G.R.B., proprietario di un grosso, a 1000 euro di multa e al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva di 10 mila euro: l'accusa è quella di non avere custodito l'animale, che, uscito dalla sua proprietà, provocò la caduta di due persone che passavano da lì a bordo di una motocicletta.