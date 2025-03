Ilgiorno.it - Il boss curdo Baris Boyun e il caso internazionale, si apre il processo a Milano. La Turchia preme sulle estradizioni

Leggi su Ilgiorno.it

– Ila carico del presuntodella mafia turca, uno degli uomini più ricercati da Ankara, si è aperto davanti alla Corte d’Assise di, mentre a Roma è in corso un braccio di ferro con lasull’estradizione. Unche ha visto aggiungersi una memoria dell’ambasciata turca, inoltrata al ministero della Giustizia, per rassicurarecondizioni nelle carceri del Paese guidato da Erdogan, in questi giorni al centro di manifestazioni dopo l’arresto del sindaco di Istanbul e leader dell’opposizione Ekrem Imamoglu. “Il valore calorico medio giornaliero per una persona è stato determinato in 2300 calorie”, si legge nel documento sul capitolo cibo. Poi vengono vantate “attività sportive come calcio, pallavolo, pallacanestro, ping pong e badminton, scacchi e dama”, attività “sociali e culturali”, biblioteche nelle carceri con un totale di “1.