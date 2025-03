Il boato e poi le fiamme nella raffineria Api di Falconara l’incendio dopo l’esplosione – Il video

Leggi su Open.online

Unimprovviso e poi le: paura perscoppiato allaApi intorno alle 22.30. Il fuoco ha avvolto una parte dello stabilimento, e lealte decine di metri si sono viste anche da Ancona: subito è scattato il piano di emergenza che ha permesso di contenere il rogo e di non farlo estendere. Al momento non risultano feriti. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri e 118. L’intervento dei Vigili del fuocoun’ora il rogo sarebbe stato domato, sul posto oltre alle forze dell’ordine anche la sindaca Stefania Signorini e gli assessori giunti immediatamente per accertarsi della situazione. Sono intervenute squadre di pompieri da Ancona, Jesi e Senigallia. March 21, 2025 Che cosa è successoIn seratazona si era sentito un forte rumore, come di una deflagrazione, e sono state segnalatepiuttosto alte: secondo le prime informazioni, forse a causa della rottura di un tubo o di una valvola, il fuoco sarebbe divampato su un impianto ad alta pressione, producendomolto alte così come la colonna di fumo.