Trevisotoday.it - Il 41° Rally della Marca dà il via alla Coppa Rally di Zona 5

Leggi su Trevisotoday.it

Sarà proprio dal 41°, in programma venerdì 4 e sabato 5 aprile con quartier generale fissato fra Montebelluna e Valdobbiadene, che scatterà ladi5, che comprende le gare che andranno in scena oltre che in quella di Treviso nella provincia di Venezia e nel.