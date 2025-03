Lanazione.it - Il 25 marzo è il Dantedì, Giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, gli eventi a Stia

Arezzo, 222025 – Il 25è il. La data è quella che gli studiosi riconoscono come inizio del viaggio nell’aldilà della Divina Commedia, ed è l’occasione per ricordare in tutta Italia e nel mondo il genio dicon tante iniziative organizzate da scuole, studenti e istituzioni. Ilsi avvicina e il Centro Multimedialesco, all’interno del Palagio Fiorentino di, è pronto ad accogliere studenti, insegnanti e famiglie per una settimana speciale. Da martedì 25 a venerdì 28sono in programma numerose attività didattiche per le scuole con tante classi del Casentino che parteciperanno ai percorsi educativi sue la sua opera, vivendo un’esperienza coinvolgente tra storia, letteratura e teatralità.