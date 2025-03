Lanazione.it - Il 22 marzo è la Giornata dell’acqua. A Firenze visite all’impianto dell’Anconella

, 212025 - Nel 2024, quasi il 70% delle persone di almeno 14 anni ha detto di prestare attenzione a non sprecare acqua, a conferma della diffusa consapevolezza della necessità di una corretta gestione delle risorse naturali. Lo rende noto l'Istat nelle Statistiche sull'acqua 2020-2022 in vista dellamondiale dell'acqua che ricorre oggi. Oltre 2 italiani su 3 attenti agli sprechi d'acqua, e il l 70% che si dice preoccupato anche per i cambiamenti climatici. Livelli massimi di preoccupazione sono espressi nel Nord-ovest e nel Centro. Toscana regione più cara per la spesaSi attesta a 748 euro la spesa media sostenuta dalle famiglie toscane nel 2024 per la bolletta idrica, in aumento dello 2,3% rispetto al 2023. La Toscana è la regione più cara d'Italia, paese che ha una spesa media di 500 euro a famiglia.