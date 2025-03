Quifinanza.it - I sondaggi politici premiano i partiti di governo, avanza anche il Pd

mostrano come continui l’oscillazione dei due principali: FdI e Pd acquisiscono entrambi un paio di decimali (+0,2%).Fluttuazioni più nette si registrano per gli altri azionisti della maggioranza (FI +0,4% e Lega +0,3%) e, in negativo, per il M5S (-0,4%).Chi sale e chi scende neioggiLe percentuali che seguono sono tratte dalla Supermedia Youtrend effettuata per Agi e rispecchiano le intenzioni di voto degli italiani al 20 marzo 2025. Si tratta della media degli ultimi 15 giorni, messa a confronto con ielettorali usciti due settimane prima (qui, invece, i numeri deirelativi alla scorsa settimana):Fratelli d’Italia – 29,7% (+0,2%);Partito Democratico –22,9% (+0,2%);Movimento 5 Stelle – 11,8% (-0,4%);Forza Italia – 9,4% (+0,4%);Lega –8,6% (+0,3%);Alleanza Verdi e Sinistra – 6,1% (-0,3%);Azione – 3% (+0,1%);Italia Viva – 2,3% (-0,1%);+Europa – 2% (=);Noi Moderati – 1,1% (-0,1%).