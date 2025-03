Lanazione.it - I sindacati lanciano l'allarme sul Cpia2: "Perso un terzo degli iscritti"

Pontassieve, 22 marzo 2025 - FLC Cgil e Gildal’: il Cpia 2 Miriam Makeba, ossia il Centro provinciale istruzione adulti della provincia di Firenze, “sta perdendo consenso e adesioni, mettendo a rischio la sua missione”, ossia garantire a giovani e adulti privi di qualunque titolo di studio almeno il conseguimento della terza media e l’assolvimento dell’obbligo di istruzione. Ha inoltre lo scopo di garantire ai migranti – anche grazie alla collaborazione con i centri di accoglienza - il raggiungimento di una sufficiente conoscenza della lingua italiana necessario per il rilascio del permesso di soggiorno o per la richiesta della cittadinanza. Un polo di eccellenza contro la dispersione scolastica che però solo questo anno scolastico ha ridotto di unle iscrizioni, che lo scorso anno avevano raggiunto quota 1350 nelle sedi presenti in 8 Comuni, tra il Chianti e il Valdarno, la Valdisieve e il Mugello.