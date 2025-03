Linkiesta.it - I salari degli italiani e la vecchia scala mobile

Leggi su Linkiesta.it

Se parliamo dicon chi ha lavorato durante gli anni Settanta e Ottanta del secolo scorso, otterremo reazioni nostalgiche e molto diverse tra loro. Per questo motivo può essere utile ripercorrere brevemente la storia di questo istituto che ha diviso gliin anni politicamente difficili e intensi. In un’epoca come quella attuale, dove il dipendente si identifica sempre più spesso con il suo datore di lavoro, è fondamentale capire le situazioni di conflitto da cui si è partiti.Per farla estremamente breve, laera un meccanismo introdotto a partire dal 1945 pensato per adeguare iall’inflazione. Ai lavoratori veniva erogata “un’indennità di contingenza” che veniva calcolata periodicamente sulla base del costo di un insieme di beni racchiusi in un “paniere”.