Ilfoglio.it - I peggiori anni della nostra vita

Leggi su Ilfoglio.it

Nato nel 1958, direttore del quotidiano genovese Il Secolo XIX, Michele Brambilla è un figlio degliSettanta/Ottantastoria recente,che definisce “i” stando al titolo di questo suo delizioso librino appena pubblicato da Aragno. Fatti e personaggi di queglilui li ha frequentati da vicino e li ha guardati negli occhi – né più né meno di come è successo a me in quegli–, salvo prenderne le distanze come già aveva fatto in un suo pregevole libro del 2010, L’eskimo in redazione. Dove in buona sostanza era già la considerazione che chiude il suo libro recente: “Se poi penso a quel che fu prodotto allora nella musica e nel teatro, debbo dire che fu una eccezionale stagione di talenti. Se penso alla scuola e al mondocultura, penso che ci fu tanta miseria e vigliaccheria; ma anche una vivacità.